BCLA Tagung in Manchester

Kontaktlinsenkongress mit Beiträgen deutscher Fach- und Fachhochschulen

Die diesjährige Tagung der British Contact Lens Association (BCLA), die vom 30. Mai bis 1. Juni in Manchester stattfand, erfreute sich auch in diesem Jahr an Beiträgen deutscher Fach- und Fachhochschulen. Neben Vorträgen der Beuth-Hochschule Berlin (Christian Kempgens) und der Ernst-Abbe-Hochschule Jena (Sebastian Marx und Felix Zimmermann) war auch die Höhere Fachschule für Augenoptik Köln vertreten.

Stefan Bandlitz präsentierte in einem Vortrag die Ergebnisse einer multizentrischen Studie, die an der Aston Universität in Birmingham, an der Fachhochschule Nordschweiz in Olten sowie an der HFA Köln durchgeführt wurde. Untersucht wurde die Überstimmung und Wiederholbarkeit verschiedener Messverfahren zur Bestimmung der Stabilität des Tränenfilms. Das Team der Forscher/innen bestand aus: Barbara Peter, Tanja Pflugi, Kai Jaeger, Aaisha Anwar, Paramdeep Bikhu, Daniela S. Nosch, James S. Wolffsohn sowie Stefan Bandlitz.

