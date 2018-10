BFW: Fachschule für Augenoptik nahe Kassel

Neueröffnung eines Bildungsstandortes

Am 9. September 2018 wurde im nordhessischen Baunatal die neue Fachschule für Augenoptik im BFW eröffnet. Mit über 60 Besucherinnen und Besuchern war die Resonanz riesig. Neben vielen Interessierten für die Meisterkurse waren Vertreterinnen und Vertreter des Berufsstandes, der Industrie, der Handwerkskammer, der Prüfungskommission, der Stadt Baunatal und der Kirchengemeinde gekommen, in deren Räumen sich die neue Fachschule befindet.

Schulleiter Jörg Tischer begrüßte die vielen und konnte den Besucherinnen und Besuchern einen kleinen Einblick in die Fachschule für Augenoptik vermitteln. Neben der Vorstellung der 16 Kolleginnen und Kollegen des Dozententeams wurden die unterschiedlichen Kursformen zum Augenoptikermeister vorgestellt. Das Grußwort hielt Kay Lauerwald, Geschäftssegmentleiter BFW.

Besonders profitieren können die Schüler/-innen von der praktischen Erfahrung ihrer motivierten Dozentinnen und Dozenten. Diese arbeiten im augenoptischen und medizinischen Umfeld. Das Dozententeam aus Karlsruhe wird die Fachschule in Nordhessen tatkräftig unterstützen.

In Kassel startet das BFW am 12. Oktober mit einem Blockkurs, der anders als in Karlsruhe nur 12 Monate dauert. Zweimal im Monat kommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Unterricht nach Baunatal. Natürlich sind weitere Angebote eines Teilzeitkurses sowie eines Vollzeitkurses bereits in Planung. Der erste Vollzeitkurs startet im Oktober 2019.

Das Resümee von Tischer zur Eröffnungsfeier: „Es war eine tolle Eröffnung mit sehr netten Gästen und Gesprächen. In Karlsruhe haben wir schon viel erreicht. Ich bin mir sicher, dass wir auch am neuen Standort Kassel erfolgreich arbeiten werden.“