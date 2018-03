Binder Optik: Gründer mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Dr. Helmut Baur geehrt

Für herausragende berufliche Verdienste und sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement wurde Dr. Helmut Baur am 8. März mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau überreichte das von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehene Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland.

„Das Idealbild ist der Unternehmer, der seine Talente, Erfahrungen und sein berufliches Netzwerk auch für öffentliche Ziele und Belange einsetzt. Das tun Sie seit vielen Jahren mit großer Leidenschaft und großem Erfolg. Aus Ihrem ursprünglichen Vier-Personen-Geschäft haben Sie eines der größten Augenoptik-Filialunternehmen Deutschlands gemacht und können auf eine über 40-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Daneben haben Sie sich unter anderem für den Artenschutz, die deutsch-malaysischen Beziehungen, im Hochschulbereich und im Sport engagiert“, lobte die Ministerin. Viel Disziplin und gute Organisation seien nötig gewesen, um das alles zu schaffen und zeitlich miteinander vereinbaren zu können. Der Markt der Augenoptik wachse und gedeihe, sei aber auch sehr dynamisch und wettbewerbsintensiv.

Helmut Baur wurde 1941 in Böblingen geboren. Nach der mittleren Reife und einer Ausbildung zum Uhrmacher und Optiker schlossen sich ein Hochbegabtenabitur, ein BWL-Studium und eine Promotion an. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele gründete Dr. Helmut Baur 1975 in Böblingen das erste Optik-Fachgeschäft. Das Familienunternehmen „Binder Optik“, das seinen Sitz noch immer in Böblingen hat, wird inzwischen in der zweiten Generation von Sohn Dominic geführt. Bereits 1990 wurde Dr. Helmut Baur mit der Wirtschaftsmedaille in Gold des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet, im Jahr 2000 erhielt er die Staufermedaille in Gold, 2009 den Zukunftspreis des baden-württembergischen Einzelhandels. Hinzu kamen Auszeichnungen für seine Lebensleistung in der Optiker-Branche.

Das Bundesverdienstkreuz wurde 1951 vom damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss gestiftet und wird für besondere politische, wirtschaftliche oder geistige Leistungen verliehen.

( Quelle: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg )