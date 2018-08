BOAF / Optonia: Kooperation bekannt gegeben

Gemeinsam stark

Die private Fachschule für Augenoptik und Optometrie Optonia und die BOAF haben eine Kooperation für die Ausbildungsseminare in Funktionaloptometrie bekannt gegeben.

Die Optonia verfügt über gut ausgestatte Seminarräume, gut zu erreichen von überall in Deutschland, und die BOAF hat die besten Ausbilder in Funktionaloptometrie.

Jeder Ausbilder der BOAF verfügt über eine mehrjährige praktische Erfahrung in Funktionaloptometrie und hat das Fellowship der BOAF erfolgreich durchlaufen, er ist also Fellow der BOAF. So ist sichergestellt, dass die an der Optonia ausgebildeten Funktionaloptometristen eine fundierte Ausbildung bekommen.

Der Inhalt der Ausbildung in Funktionaloptometrie wurde von der BOAF definiert und in der Broschüre „deineausbildung“ veröffentlicht (steht jedem Interessenten als Download auf der Website der BOAF unter Infothek zur Verfügung).

Die erste gemeinsame Ausbildungsreihe startet am 24. November 2018. Absolventen der Optonia können sich an der Optonia für die Ausbildung anmelden. Alle anderen melden sich im Office der BOAF an .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) .