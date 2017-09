Bode Design: 1700 Brillen gespendet

Fassungshersteller unterstützt Aktion „Brillen Weltweit“

Bode Design spendet der gemeinnützigen Aktion „Brillen Weltweit“ 1700 neuwertige Brillen. Davon kamen 200 aus dem eigenen Lager und 300 Brillen hatten bereits eingesetzte Gläser. Alle Brillen werden an bedürftige Menschen durch die Aktion verteilt, die bereits seit über 50 Jahren erfolgreich für ein besseres Sehen in armen Entwicklungsländern sorgt.

Die 1700 Brillen sind zum Großteil neuwertig, denn es handle sich quasi um Ladenhüter, informiert Matthias Deter, der sich mit Stefan Bopp die Geschäftsführung von Bode Design teilt. 200 Gestelle stammen aus dem eigenen Lager in Gemünden. 1500 hat die Firma über eine Aktion von ihren Kunden bekommen.

Die Gläser an sich seien in den armen Ländern nicht mehr so wichtig wie früher, erklärt Matthias Deter, da dort mittlerweile zum Glück das Augenoptikerhandwerk oft vertreten sei, und somit die Gläser vor Ort individuell angepasst und eingesetzt werden könnten. Die Vorstellung, dass jetzt Bedürftige beispielsweise in Afrika ihre Sehschwäche ausgleichen können und das noch dazu mit einem Designergestell aus Gemünden, freut ihn. Bode Design will die Brillensammlung fortsetzen und bedankt sich bei allen Teilnehmern herzlich.