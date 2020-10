Bollé Brands: Neue Online-Plattform gelauncht

Unternehmen setzt weiter auf Digitalisierung

Mit Einführung der neuen Partner-Plattform unterstreicht Bollé Brands sein Engagement, allen Einzelhändlern einen erstklassigen Service zu bieten und herausragende Systeme zur Verfügung zu stellen.

„Wir sind bestrebt, unseren Einzelhändlern optimale Bedingungen zu schaffen, damit sie unseren Endverbrauchern das bestmögliche Erlebnis bieten können“, sagt Peter Smith, Bollé Brands Executive Chairman. „Wir haben massiv in ein neues ERP-System investiert, der nächste natürliche Schritt war nun die Bereitstellung einer professionellen und benutzerfreundlichen Online-Plattform für unsere Partner“, so Smith weiter.

Die Bollé Brands Business-Plattform ist ein Tool, das Einzelhändlern, Sportgeschäften und Optikern gleichermaßen den Bestellvorgang erleichtern soll. Die Website wurde von dem neu eingeführten Digital-Team beaufsichtigt und in diesem Sommer erfolgreich gelauncht. „Priorität war es, unseren Geschäftspartnern die bestmögliche Servicequalität zu bieten“, sagt Michael Sakellaris, Vice President Sales. „Wir haben während des gesamten Entwicklungsprozesses ihr Feedback gesammelt, um sicherzustellen, dass die von uns geschaffene Plattform perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist“.

Die Plattform, die nacheinander in Europa und in den USA eingeführt wurde, ist leistungsfähig und benutzerfreundlich gestaltet. Neben der Erleichterung des Bestellvorgangs mit klaren Produktbeschreibungen und intuitiven Bestelltools bietet die B to B-Plattform administrative Funktionen, die beispielsweise eine einfache Verfolgung des Rechnungsstellungsprozesses oder der Lieferung ermöglichen.

„Die ersten Rückmeldungen die wir erhalten haben, sind durchweg positiv“, sagt Sakellaris. „Das ist ein großartiger Erfolg, und wir sind entschlossen, diesen in den kommenden Monaten weiter auszubauen!“