Bollé Brands: Übernahme von Spy Optic

Ausbau des Markenportfolios

Nach der Übernahme von Bollé Brands durch A&M Capital Europe (“AMCE”) im August 2018, gibt Bollé Brands den Erwerb von Spy Optic bekannt. Mit dieser Übernahme gliedert sich Spy Optic in das bestehende Markenportfolio mit Bollé, Bollé Safety, Serengeti, Cébé und H2Optix ein. Der Ausbau der Bollé Brands Familie verdeutlicht einmal mehr die Entschlossenheit, eine führende Rolle auf den Märkten für premium Performance Sport und Sport-Lifestyle Brillen sowie für Helme einzunehmen.

Spy Optic ergänzt die Bollé Brands hinsichtlich Markenangebot, Kanal-Mix sowie geographischer Präsenz ideal und fügt sich perfekt in die Bollé Brands Familie ein. Diese Kombination wird den Markenumfang der Bollé Brands in Nordamerika erheblich stärken. Außerdem profitiert auch Spy Optic von dieser neuen Fusion, da deutlich mehr in die Produktentwicklung sowie die Distribution investiert werden soll, was der internationalen Expansion von Spy Optic auf ein neues Niveau helfen und diese deutlich erleichtern wird.

Peter Smith, CEO der Bollé Brands dazu:

„Wir sind begeistert eine so großartige Marke übernommen zu haben. Spy Optic besitzt eine eigene, einzigartige und freche Identität mit einem enormen Wachstumspotential auf seinem Heimatmarkt in Nordamerika aber auch auf internationaler Ebene, wo Spy Optic von dem Vertriebsnetzwerk der Bollé Brands profitieren wird. Unsere engagierte Herangehensweise, der Support sowie zusätzliche Investitionen werden aufregende Neuentwicklungen in Sachen Produktinnovation und Design vorantreiben, was die Basis für einen deutlichen globalen Wachstum bildet. Dieser neue Erwerb macht Bollé Brands zu einem der wichtigsten Akteure auf den Märkten für premium Performance Sport und Sport-Lifestyle Brillen sowie für Helme.”