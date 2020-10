Bollé: Neue Partnerschaften

Zusammenarbeit mit Alpine Canada Alpin und Laurence St-Germain

Bollé gab seine neue Partnerschaft mit Alpine Canada Alpin, dem Dachverband des kanadischen Skiverbandes bekannt. Damit bestätigt Bollé sein Engagement auf Top Niveau und seine führende Position auf dem Wintersportmarkt. Mit dieser neuen Zusammenarbeit erhöht sich die Zahl der Verbände, die Bollé vertrauen, auf insgesamt sechs. Weiter kündigt die über 130 Jahre alte Marke auch eine persönliche Partnerschaft mit dem Slalomspezialisten von Alpine Canada Alpin, Laurence St-Germain, an.

„Der alpine Skirennsport hat in Kanada eine lange Tradition, mit Top-Skifahrern wie den Crazy Canucks und in jüngster Zeit mit Medaillengewinnern bei Olympischen Spielen, den Paralympics sowie bei Weltmeisterschaften“, erklärt Andrea Cappelletti, Bollé Global Sport Marketing Manager. „Wir sind überzeugt, dass der Verband aufgrund seiner großartigen Arbeit und seines Engagements in der Lage ist, immer neue Champions auf höchstes Niveau zu bringen. Wir fühlen uns geehrt, zum ersten Mal zu den offiziellen Ausrüstern der Alpine Canada Alpin zu gehören und sind sehr zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit nicht nur großartige Erfolge, sondern auch viele Benefits für unsere Marke hervorbringen wird“.

Laurence St-Germain und die Mitglieder von Alpine Canada Alpin erhielten die besten Bollé Racing Produkte, darunter den neuesten High-End Rennhelm Medalist Carbon Pro Mips. Laurence St-Germain erhält zudem auch den Slalom-Helm Mute, der speziell an ihre Bedürfnisse angepasst ist.

„Ich habe mich für Bollé entschieden, weil ich Vertrauen in das Unternehmen habe und die Brillen eine äußerst hohe Qualität haben”, sagt Laurence St-Germain. „Ich liebe die verschiedenen Gläser. Es gibt eines für jedes Witterungs- und Sichtverhältnis.“