Bollé: Offizielle Partnerschaft mit La Sentinenelle verlängert

Ausstattung der Freeskier

La Sentinelle ist beispiellos das wohl einzigartigste Ski-Event in den Alpen. Erdacht, gegründet und organisiert von l’Association des Sentinelles, einem Kollektiv das von Bruno Compagnet, dem Gründer von Black Crows hervorgerufen wurde.

Vom 12. bis 16. März bringt es auch in diesem Jahr eine internationale Community von leidenschaftlichen Freeskiern zusammen, die eine lange und technisch schwierige Strecke in einem außergewöhnlichen Gelände über mindestens zwei Grenzen hinweg zurücklegen.

Als offizieller Partner des Events wird Bollé jeden der 58 Teilnehmer mit einer Cobalt-Sonnenbrille mit lichtadaptiven Phantom Kat 2-4 Gläsern ausstatten, um so bei allen visuellen Herausforderungen, die den Teilnehmern begegnen, zu unterstützen.