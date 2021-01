Bollé: Partnerschaft unterzeichnet

Zusammenarbeit mit UCI Pro Cycling Team B&B Hotels p/b KTM

Bollé‘s Engagement auf höchstem Radsport-Niveau hat eine lange Geschichte. Nun baut die Marke dieses Engagement weiter aus und startet das Jahr mit einer neuen Partnerschaft mit dem B&B HOTELS p/b KTM Team.

Ende 2017 gegründet, ist das Radsport-Team in der Bretagne beheimatet. Ins Leben gerufen und geleitet von dem ehemaligen Radprofi Jérôme Pineau konnte das Team im letzten Sommer mit einem gelungenen Debüt bei der Tour de France überzeugen. Mit elf Top-10-Etappenplatzierungen war das Team bei dem prestigeträchtigen 3-wöchigen Rennen weit mehr als ein Anfänger. Mit einem Kader von 24 Fahrern kann das Team auf jedem Terrain auftreten. Ihr Top-Sprinter Bryan Coquard gewann 45 Profi-Rennen und erreichte zwei 2. Plätze auf Tour de France-Etappen. Pierre Rolland, einer der beliebtesten Fahrer Frankreichs, holte zwei Solosiege bei der Tour de France, in l'Alpe d'Huez (2011) und La Toussuire (2012). Letztes Jahr belegte er den zweiten Platz auf der 12. Etappe und wurde am Tag danach mit der Roten Rückennummer ausgezeichnet. Abgestimmt auf die Farben des Teams wird Bollé die Fahrer mit einer Reihe seiner Produkte unterstützen. Darunter Performance-Sonnenbrillen wie das Modell Lightshifter und der fortschrittliche Helm Furo Mips.

Louis Cisti, Vice President of Marketing bei Bollé: „Bollé hat eine lange und unglaubliche Erfolgsgeschichte auf höchstem Niveau im Radsport und dieses Jahr erreichen wir einen neuen Meilenstein. Denn ab heute werden nicht nur unsere Sonnenbrillen von Profisportlern getragen, sondern auch unsere Radhelme. Wir freuen uns besonders über die Partnerschaft mit B&B Hotels p/b KTM, die trotz ihres jungen Bestehens bereits so großartige Ergebnisse erzielt haben. Jérôme hat hohe Erwartungen und Ziele für sein Team. Das Team ist wirklich gut strukturiert und achtet auf jedes einzelne Detail, um seine Siegchancen zu maximieren, so wie wir es bei Bollé tun, wenn wir Produkte entwickeln. Jedes unserer Produkte ist von einer Kernphilosophie inspiriert: schönes Design, modernste Technologie und Spitzenleistung in jedem Detail. Wir freuen uns darauf, dieses neue Kapitel mit B&B Hotels p/b KTM zu schreiben.“