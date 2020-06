Bollé: Sonnenbrillengläser-Test per Smartphone

Durch die Linse schauen, ohne die Brille in Händen zu halten

Bollé geht eine Partnerschaft mit den Technologie-Unternehmen QReal und M7 Innovations ein, um eine ganz neue Erfahrung beim realistischen Anprobieren mit seinem Brillenglasbestseller „Phantom“ zu ermöglichen. Der Glashersteller möchte damit für immer „die Art und Weise verändern, wie Sonnenbrillen anprobiert und gekauft werden“. In Zeiten der Coronavirus-Pandemie reagiert Bollé so auch auf den gesteigerten Bedarf an kontaktlosen Einkaufserlebnissen.

Das Unternehmen bezeichnet die AR-Erfahrung als Premiere für die Sonnenbrillenindustrie und als „das branchenweit realistischste Probier-Erlebnis“. Anwender sollen die Sonnenbrille nicht nur virtuell aufprobieren können, sondern auch durch Bollé's Phantom-Linsentechnologie schauen, um das Erlebnis auf eine neuartige hyperrealistische Ebene zu heben. Möglich macht dies der Smartphone-Bildschirm des Benutzers.

AR-Erlebnis ist eingebettet in Instagram

Via QR-Code oder nach Aufruf des Links bolle-ar.com/instagram wird der Nutzer innerhalb von Instagram dazu eingeladen, Bollés Phantom-Glas durch eines der bekanntesten Modelle der Marke – der Chronoshield – auszuprobieren. Nachdem der Benutzer die Brille auf seinem Gesicht gesehen hat, dreht er die Kamera seines Smartphones von der Selbstansicht zur Frontsicht um, und kann so die Sicht durch die Gläser erleben.

Somit können Anwender Sonnenbrilleneffekte wie Kontraststeigerung, Antibeschlag und Photochromie in ihre reale Umgebung einbringen, um die Gläser in Aktion zu sehen. Sobald der Benutzer ein Glas gewählt hat, das seinem Stil und seinen Bedürfnissen entspricht, kann er nach einem Händler suchen, der Bollé führt.

„AR wird routinemäßig zur Anprobe verwendet und steigert sicherlich das Kauferlebnis. Aber AR zum Ausprobieren, das ist eine Premiere“, sagte Louis Cisti, Vizepräsident für Globales Marketing bei Bollé Brands. „In der neuen Normalität des Einzelhandels erkannte Bollé, dass Sicherheit jetzt das Wichtigste ist. Die Verbraucher verlangen Einkaufserlebnisse, die die physische Interaktion minimieren. Wenn es jedoch um den Kauf einer Premium-Sonnenbrille geht, haben sie immer noch hohe Erwartungen und erwarten greifbare Vorteile. Bollés AR-Test macht all dies möglich. Die Käufer erhalten wahrnehmbare Leistungsvorteile, bevor sie einen Kauf tätigen“, so Cisti weiter.