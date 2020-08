Bollé: Unterstützung für Fahrer von AG2R La Mondiale

Sportler werden mit neuer Chronoshield ausgestattet

Bollés lange Historie im Profi-Radsport geht zurück bis in das Jahr 1958, als mit dem Radsportmodell Nylon Grand Sport die erste Sportbrille der Marke eingeführt wurde, um berühmte Radsportler wie Louison Bobet bei der Tour de France auszurüsten.

Auch in diesem Jahr setzt die Marke dieses Engagement fort und wird die Fahrer von AG2R La Mondiale unterstützen. Ausgestattet wird das Team mit dem neuesten Performance-Modell Chronoshield, welches von dem gleichnamigen Modell aus den 80er Jahren inspiriert wurde.

Ein weiteres Highlight: In diesem Jahr können die Fans von AG2R La Mondiale die Brille ihrer Champions dank des Try On-Filters von Bollé, virtuell via Smartphone testen.