Bolon Eyewear: Unterstützung für junge Design-Talente

Modestudierende präsentieren ihre frische Mode mit Bolon Brillen

Studierende der AMD Akademie Mode & Design in Hamburg präsentierten ihre Abschlussarbeiten vor einem begeisterten Publikum. Auf dem Laufsteg der Graduate Fashion Show wurden rund 100 trendige und außergewöhnliche Outfits gezeigt, viele mit Brillen aus der aktuellen Kollektion von Bolon Eyewear.

Das Brillen-Label unterstützte diesen gelungenen Auftritt ganz gezielt: „Mit innovativen Formen und angesagten Farben passt die Bolon Kollektion hervorragend zu den Fashion-Statements der jungen Design-Talente“, so Bolon-Verkaufsleiter Tom Feindeisen.

Prof. Susanne Müller-Elsner, programmverantwortliche Studiendekanin des Studiengangs Mode-Design (B.A.) an der AMD: „Wir freuen uns sehr, dass Bolon unseren kreativen Design-Nachwuchs so engagiert unterstützt. Brillen sind ein zunehmend unverzichtbares Accessoire in der Modewelt.“