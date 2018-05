Boss Eyewear: Henry Cavill ist neues Kampagnengesicht

#Sharpen Your Focus

Mit dem Start der neuen Brillenkampagne #SharpenYourFocus tritt der britische Schauspieler Henry Cavill ab 28. Mai als globaler Markenbotschafter für Boss Eyewear auf.

Henry Cavill wurde durch seine Rolle als Superman bekannt und führte seinen Erfolg anschließend mit Filmen wie Man of Steel oder Justice League fort. Seine nächste Premiere wird Cavill mit dem Film Mission: Impossible – Fallout im Sommer 2018 feiern, in dem er Seite an Seite mit Tom Cruise spielt.

Der internationale Filmstar ist das Gesicht der neuen Pre-Fall 2018 Kampagne. Diese hat Art-Director Ben Kelway in Zusammenarbeit mit Fotograf Paul Wetherell mit dem Ziel kreiert, das Konzept von Konzentration, Tatkraft und Vision auf eindeutige Weise umzusetzen.

In der Kampagne trägt Henry Cavill optische Fassungen und Sonnenbrillen aus der

aktuellen Boss Brillenkollektion. Die Modelle bestechen durch innovative Details wie eine neuartige Materialkombination aus hochwertigem Gummi in Havanna-Tönen, das in einem innovativen Verfahren hergestellt wurde.

Henry Cavill ist ebenfalls Markenbotschafter der kommenden globalen Boss Eyewear-Kampagnen.