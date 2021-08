Branchentreff in Benediktbeuern

Hochschule Aalen und „Aalen Friends of Optometry e.V.“ luden ein

Sehen ganzheitlich verbessern und Veränderungen des Auges frühzeitig erkennen – die Optometrie nimmt wortwörtlich mehr in „den Blick“ als „nur“ die richtige Sehstärke. Sie umfasst vielmehr das gesamte visuelle System, seine biologischen, physiologischen, gesamtgesundheitlichen und gesellschaftlichen Aspekte. Um fortwährend gemeinsam die Entwicklung hochwertiger Forschung und Wissen aus erster Hand voranzutreiben und ausgezeichnete Aus-, Fort- und Weiterbildung für Fachkräfte der Zukunft zu betreiben, ist der gemeinsame Austausch innerhalb der Branche essenziell.

Fachtreffen in Benediktbeuern

Deshalb lädt die Hochschule Aalen jedes Jahr in Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen und unabhängigen Verein „Aalen Friends of Optometry e.V.“ Interessierte und Experten der Branche nach Benediktbeuern ein. Die Veranstalter freuen sich, dass nach einem Jahr Abstinenz durch die hervorragende Organisation von Prof. Dr. Anna Nagl, Studiengangsleiterin des Masterstudiengangs Vision Science and Business (Optometry) der Hochschule Aalen, Prof. Dr. h.c. Dietmar Kümmel, der 2015 mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet wurde, und Georg Scheuerer, Absolvent und Vorstand des Alumni-Vereins Aalen Friends of Optometry e.V., viele internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer der hochkarätigen Weiterbildungsveranstaltung am 17. und 18. Juli 2021 beiwohnen konnten und das Event trotz aller Corona-Umstände zu einem vollen Erfolg wurde.

„Wir entwickeln gemeinsam die augenoptische Branche mit Leidenschaft weiter, indem wir unser weltweites Experten-Netzwerk nutzen und in stetigem Austausch miteinander stehen. Das sorgt für geteilte Erkenntnisse aus neuester Forschung und für einen internationalen Wissensfluss, der in der Branche einzigartig ist“, sind sich Prof. Dr. Nagl, Dietmar Kümmel und Georg Scheuerer einig.

Spannendes Programm und internationale Gäste

Zur großen Freude aller waren für dieses Event sowohl Prof. Dr. Bina Patel vom New England College of Optometry aus Boston als auch Prof. Dr. Willard Bleything vom College of Optometry an der Pacific University in Forest Grove angereist und begeisterten mit spannenden Präsentationen. Darüber hinaus gab es auch sehr viele interessante Vorträge von Alumni des berufsbegleitenden Masterstudiengangs sowie von renommierten Experten aus dem medizinischen Bereich, wie z. B. Dr. med. Gregor Pfaff, der über die Diagnostik und Therapie der funktionellen Augen-und Kopfsteuerung referierte oder Prof. Dr. Antje Grosche von der LMU München, die über den aktuellen Stand der Müllerzellen-Forschung informierte.

Im nächsten Jahr wird dann nahtlos an dieses gelungene Event angeknüpft am ersten Wochenende im Juli 2022 in Benediktbeuern – mit besonderem Anlass: 40-jähriges Jubiläum des Diplom-/Bachelorstudiengangs Augenoptik/ Optometrie und 20-jähriges Bestehen des Masterstudiengangs Vision Science and Business (Optometry).