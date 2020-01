Brille 24: Neuer CEO ab März

Bernd Behrens wird neuer Geschäftsführer von Brille24 und 4Care

Zum 1. März 2020 wird Bernd Behrens neuer Geschäftsführer von Brille24 und 4Care. Er folgt damit bei Brille24 Johannes Korves nach, der das Unternehmen nach mehr als zehn Jahren verlassen wird, um sich neuen unternehmerischen Aufgaben zuzuwenden.

Bernd Behrens verfügt über langjährige Erfahrung im augenoptischen Online- und Großhandel in Deutschland. Er hat die Essilor-Tochter 4Care GmbH elf Jahre erfolgreich aufgebaut, bevor er 2017 als Geschäftsführer zu Eyes + More wechselte. In seiner neuen Verantwortung bei Brille24 wird die bundesweite Einführung des Omnichannel-Modells zu seinen ersten Prioritäten zählen.

Bernd Behrens wird in der Geschäftsführung unterstützt werden von Christophe Hocquet, der sich nach einer Übergangszeit künftig in der Online-Division von Brille24 auf die Entwicklung der Innovations- und Technologiestrategie des Unternehmens konzentrieren wird.