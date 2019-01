Brille 24: Speed-Logistikzentrum in Leipzig eröffnet

Täglicher Versand von bis zu 15.000 Produkten möglich

Brille24 eröffnete am 24. Januar 2019 ein neues Logistikzentrum in Leipzig. Der neue Standort liegt in unmittelbarer Nähe zu den Verteilungszentren der großen Versanddienstleister DHL, Hermes und DPD sowie zum internationalen DHL Hub Leipzig, einem von weltweit drei Luftfahrt-Drehkreuzen des deutschen Logistikunternehmens. Damit legt Brille24 den Grundstein für den anvisierten 24-Stunden-Versand seiner Produkte im Inland sowie den 48-Stunden-Versand rund um den Globus.

Passend zur digitalen Unternehmensstrategie setzt Brille24 in der neuen Versandzentrale vor allem auf neueste Logistiktechnologien. Ein selbstentwickeltes, auf die spezifischen Anforderungen zugeschnittenes ERP (Enterprise-Ressource-Planning)-System sorgt für ein optimales Bestandsmanagement. Die Mitarbeiter sind mit Wifi-fähigen Lasergeräten und Tablets ausgestattet. Die Bestell-Schnittstellen sind vollständig automatisiert, während der Lagerbestand von intelligenten Algorithmen gesteuert wird.

Nicht zuletzt dadurch steigt auch die Kapazität von Brille24 für den täglichen Versand um mehr als das Dreifache: Waren es zuvor rund 4.500 Artikel an den Standorten in Oldenburg und Leipzig, wird das neue Logistikzentrum bis zu 15.000 Produkte versenden können. Die Verarbeitung neuer Aufträge findet zudem ab sofort schon am gleichen Tag statt. Innerhalb von 24 Stunden sollen die Brillen so in Zukunft bei Bestellungen aus Deutschland beim Kunden sein, Bestellungen aus dem Ausland sollen innerhalb von 48 Stunden bedient werden.

„Mit dem neuen Logistikzentrum in Leipzig haben wir sowohl unseren Anschluss an die externen Distributionsnetzwerke unserer Logistikpartner als auch die Effizienz bei der Auftragsverarbeitung und Kommissionierung auf ein völlig neues Niveau gehoben. Damit gewinnen unsere Kunden viel Zeit – und wir einen deutlichen Wettbewerbsvorteil“, erklärt Christophe Hocquet, CEO von Brille24.