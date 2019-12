Brille 24: Verstärkung für das Vertriebs-Team des Omnichannel-Modells

Giuditta Capogna-Kurtzweg und René Gens neu im Team

Vor dem offiziellen bundesweiten Start ihres Omnichannel-Modells hat Brille24 sein Vertriebsteam personell verstärkt.

Giuditta Capogna-Kurtzweg erweitert als Sales Consultant Norddeutschland das Vertriebs-Team. Sie war zuletzt bei dem Mode- und Accessoires-Konzern Kering Ansprechpartnerin für den Verkauf von Brillenfassungen. Dort war sie maßgeblich mitverantwortlich für die Markteinführungen von High-Fashion-Brands bei Augenoptikern. „Ich freue mich, Teil dieses innovativen Teams zu sein“, so Giuditta Capogna-Kurtzweg. „Mit dem Omnichannel-Modell unterstützt New Brille24 die Kompetenzen der unabhängigen Augenoptiker. Sie können ihre Schlüsselrolle als Spezialisten für gutes Sehen stärken und das Einkaufserlebnis vor Ort erhöhen.“

René Gens ist als Sales Consultant für die Region Berlin & neue Bundesländer zuständig. Er bringt 18 Jahre Vertriebserfahrung in unterschiedlichen Märkten mit, zuletzt in der Position als leitender Senior National Account Manager/Regional Sales Head. Parallel verantwortete er die Bereiche Marketing und Einkauf im familiären Augenoptikerfachgeschäft. „Ich bin überzeugt von dem Omnichannel-Konzept. Stationäre Augenoptiker können als Partner von New Brille24 die Online-Potenziale nutzen und ihren Umsatz steigern“, so René Gens.

„Wir haben mit Giuditta Capogna-Kurtzweg und René Gens rechtzeitig vor dem offiziellen Start unseres Omnichannel-Modells zwei weitere extrem engagierte und erfahrene Mitarbeiter für unsere Team gewinnen können“, so Frank Walenda, Network-Director Brille24. „Nach der erweiterten Pilotphase werden im kommenden März unser innovatives Partner-Modell bundesweit einführen.“