Brille 24: Volle Unterstützung für Partneroptiker

Online-Buchungs-Tool und erneut deutlich höhere Servicepauschale

Bundesweit gelten wieder verschärfte Corona-Maßnahmen. Auch wenn Optiker derzeit nicht unmittelbar von den erweiterten Einschränkungen betroffen sind, ist auch für sie die Situation nicht einfach. Brille24 steht ihnen als starker Partner in mehrfacher Hinsicht zur Seite. So bietet der Omnichannel-Spezialist seinen Partneroptikern mit seinem Online-Buchungs-Tool eine komfortable Möglichkeit, die Kundenfrequenz in ihrem Geschäft noch besser zu steuern.

Zudem erhöht Brille24 angesichts der aktuellen Situation die Servicepauschale ab dem 6. 11. bis zum 31.12.2020 erneut deutlich von 5 auf 20 Prozent, um seine Partner-Augenoptiker zu unterstützen. Sie profitieren von dieser Pauschale immer dann, wenn ein Kunde online ein Produkt der Omnio by Brille24-Kollektion bestellt und ihn als Service-Partner auswählt.

Interessierte Augenoptiker können sich jetzt 6 sechs Monate lang kostenfrei und ohne Investment von den Vorteilen des Drive-to-Store Konzepts überzeugen.

Im Rahmen einer Online-Roadshow informiert Brille24 im November interessierte Augenoptiker über das neue Drive-to-Store Konzept, das im August erfolgreich bundesweit gestartet ist. Direkt im Anschluss an die rund einstündigen Online-Präsentationen haben die Teilnehmer Gelegenheit, in einem Chat Fragen zu stellen.

Termine:

09.11. – 18:30 Uhr

10.11. – 18:30 Uhr

12.11. – 09:00 Uhr

17.11. – 18:30 Uhr

18.11. – 09:00 Uhr

19.11. – 18:30 Uhr

24.11. – 18:30 Uhr

25.11. – 09:00 Uhr

26.11. – 18:30 Uhr