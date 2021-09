Brille & Co 2021: Neustart in den Messeherbst

Inspirierende Fassungen, Trends, Ideen und Innovationen rund um die Augenoptik am kommenden Wochenende

Vom 18. bis 19. September 2021 startet in der Messe Dortmund wieder die Brille & Co. Nach eineinhalb Jahren Pause und als eine der ersten Augenoptik-Fachmessen überhaupt öffnet die Fachmesse im Herzen von NRW mit mehr Ausstellern, starken Marken und einem neuen Programm den Messeherbst.

Erstmalig unter der Feder der Messe Dortmund, haben die Veranstalter das erfolgreiche Format noch einmal einen Schritt weiterentwickelt. Das neu aufgesetzte Rahmenprogramm wurde durch eine Bühne mit Expertenvorträgen und einer attraktiven Ausstellungsfläche mit den aktuellsten Brillenmodellen und Accessoires sowie einer Jobwall mit Stellenausschreibungen rund um die Branche aufgewertet. Zudem sind in diesem Jahr über hundert nationale wie internationale Aussteller – darunter namhafte Marken und Independent Labels – fester Bestandteil der Brille & Co 2021.

Brille & Co – eine Ordermesse

„Die Brille & Co wird seit Jahren als Orderplattform in und um Nordrhein-Westfalen geschätzt. Diesen Ansatz wollten wir stets weiterverfolgen, haben aber auch die vergangenen Monate intensiv genutzt, um die Messe konzeptionell weiterzuentwickeln. Wir freuen uns daher, dass wir mit dem Re-Start der Brille & Co der Optikbranche nun endlich wieder eine Plattform für ihr Geschäft stellen und als neuer Veranstalter mit frischen Ideen zu einem erfolgreichen Messeauftritt beitragen können,“ so Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe.

Online-Tickets – Vorab registrieren

Erstmalig begrüßt die Brille & Co ihre Besucher und Aussteller in der Halle 5. Aufgrund der aktuellen Schutzmaßnahmen, ist es erforderlich, dass jeder Fachbesucher sich vorab online registriert und seinen Besuchstag auswählt. Im Shop können sowohl ein Tagesticket oder eine Dauerkarte als auch direkt Tickets für weitere Personen personalisiert und gebucht werden. Die Tickets sind kostenlos.

Tickets für das Live-Event: www.brille-und-co.de/tickets