Brille & Co: Beste Voraussetzungen für guten Branchen-Durchblick

Newcommer für noch mehr Auswahl

Am 19. und 20. Januar 2019 findet die Fachmesse Brille & Co in der Halle 8 der Messe Dortmund statt.

„Die Bedeutung und Beliebtheit der Brille & Co manifestiert sich auch in der Tatsache, dass sich neben sehr interessanten, neuen namhaften Marken auch Label wieder angemeldet haben, die einige Jahre auf eine Präsenz verzichtet hatten“, unterstreicht Ingo Lorscheid, Geschäftsführer des Veranstalter HVVplus GmbH, Köln.

Zu den erwähnten Brille & Co Newcomern zählen beispielsweise Spect & Red Bull Spect Eyewear, Orgreen Optics sowie die Marke Kypers Eyewear. Projektleiterin Hannah Thören ergänzt: „Einige Unternehmen vergrößern ihre Ausstellungsfläche, darunter Optibonus, die zudem ihr neues Label KiKaninchen Eyewear vorstellen.