Brille & Co: Die Vorbereitungen laufen

Neue Messe-Plattform online und Ticket-Shop eröffnet

Die Vorbereitungen für die Fachmesse Brille & Co, die am 18. und 19. September 2021 in Dortmund stattfindet, sind in vollem Gange. Ab sofort ist der Ticket-Shop geöffnet.

Gleichzeitig wurde an einer neuen Online-Plattform gearbeitet, um Aussteller, Fachbesucher und Experten vorab schon zusammenzuführen. Sie erweitert das bisherige Format um weitere Specials wie Aussteller-Präsentationsflächen und soll Austauschmöglichkeiten zum Networking bieten. Das soll einerseits bis zur kommenden Messe gehen, aber auch darüber hinaus.

Die Brille & Co Online-Plattform ist ab sofort online erreichbar unter digital.brille-und-co.de und wird in den nächsten Wochen laufend erweitert.