Brille & Co: Fachmesse am 19. + 20. Januar 2019

Brillenmesse öffnet ihre Türen

Am 19. Und 20. Januar findet die Brille & Co. in Halle 8 der Messe Dortmund statt.

„Die Bedeutung und Beliebtheit der Brille & Co manifestiert sich auch in der Tatsache, dass sich neben sehr interessanten, neuen namhaften Marken auch Label wieder angemeldet haben, die einige Jahre auf eine Präsenz verzichtet hatten“, un­terstreicht Ingo Lorscheid, Geschäftsführer des Veranstalter HVVplus GmbH, Köln. Nach Einschätzung des Orga-Teams schätzt die Branche insbesondere das offene Ambiente und die Übersichtlichkeit, die neben einem kompetenten Marktüberblick auch eine angenehme Arbeitsatmosphäre gewährleisten.

Zu den erwähnten Brille & Co Newcomern zählen beispielsweise Spect & Red Bull Spect Eye­wear, die u.a. durch innovative Technologie bestechen, Orgreen Optics, bekannt für Farbkombinationen, dänisches Design und in Japan gefertigte Titanrahmen, sowie die in Barcelona ansässige Marke Kypers Eyewear, mit Fußballer Gerard Piqué als Werbegesicht.

Projektleiterin Hannah Thören ergänzt: „Einige Unternehmen ver­grö­ßern ihre Ausstellungsfläche, darunter Optibonus, die zudem ihr neues Label KiKa­ninchen Eyewear vorstellen.

Außerdem kommt bei einigen Firmen auch auf der Brille & Co der hochwertige Opti-Stand zum Einsatz.“ Voll ausgestattete Stände zu einem attraktiven Preis umfassen die Newcomer-Pakete. „Hier verzeichnen wir er­neute eine große Nachfrage. Insbesondere für Newcomer und Start-ups ist dieses Angebot ausgesprochen attraktiv“, erläutert Messebereichsleiterin Annemie Erkelenz.

Um für die gewünschte Frequenz auf der Brille & Co zu sorgen, rührt die HVVplus kräftig und nahezu monatlich die Marketingtrommel. So wurde im Oktober eine Post­karte an 6.500 Optiker versandt, Ende November erreicht der Faltplan die Briefkästen und Anfang Januar die Eintrittskarte. Zudem sind Aussteller- und Mar­kenverzeichnis natürlich auf der Homepage www.brille-und-co.com zu finden. Für eine entspannte Anreise sorgt zum einen die Tatsache, dass kein BVB-Heimspiel stattfindet. Zum anderen sind in den Tiefgaragen der Hallen 6 und 8 Parkplätze ex­klusiv für Aussteller und Besucher reserviert. Kostenlose Garderobe, kostenloser Faltplan und kostenlose Softgetränke für Besucher runden das umfangreiche Servicepaket ab. Annemeie Erkelenz ist überzeugt: „Damit sind beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Brille & Co geschaffen.“