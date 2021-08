Brille & Co: Standbuchung verläuft vielversprechend

Live-Event startet mit internationalen Ausstellern und neuem Programm in den Messeherbst

Als eine der ersten augenoptischen Fachmessen seit dem pandemiebedingten Lockdown Anfang 2020 bietet die Brille & Co 2021 Fachbesuchern die Möglichkeit, sich persönlich über die neusten Trends und Innovationen der Branche auszutauschen und Produkte zu ordern. Zudem wird der Branchen-Treffpunkt in diesem Jahr um einige Programm-Highlights erweitert.

Das Messeteam steckt aktuell in den finalen Gesprächen mit potentiellen Ausstellern. Dabei haben bereits jetzt rund 90 Prozent der Aussteller 2020 einen Stand auf der Brille & Co 2021 gebucht – auch neue internationale Aussteller heißt die Fachmesse in diesem Jahr willkommen. Zudem präsentiert sie erstmalig eine „Stage“ mit Rednern und Talk-Runden von und mit der Branche. Als weiteres Highlight ist eine Sonderschau mit aktuellen Top-Modellen in Planung.

Die Brille & Co 2021 findet vom 18. bis 19. September in der Messe Dortmund statt. Coronabedingt muss vor Betreten der Veranstaltungsfläche ein Nachweis im Sinne der 3-G-Regeln (getestet, geimpft, genesen) erfolgen. Während der gesamten Messelaufzeit sorgt ein detailliertes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für die größtmögliche Sicherheit aller Beteiligten.