Brille & Co: Verschiebung von August in den September

Neuer Termin der Dortmunder Augenoptik-Fachmesse im Herbst

Im engen Austausch mit Ausstellern und Partnern hat sich die Messe Dortmund für eine Verschiebung der Brille & Co vom 7. bis 8. August auf den 18. bis 19. September 2021 entschieden. Ziel ist es, eine gelungene Durchführung mit Blick auf die Gesundheit aller Beteiligten sowie deren geschäftlichen Erfolg zu ermöglichen.

So habe eine Befragung unter den angemeldeten Ausstellern der Brille & Co ergeben, dass sie einen späteren Termin begrüßen. Im Zuge einer besseren Planungssicherheit und mit Aussicht auf weitere Lockerungen war man sich daher schnell einig, dass der neue Termin im September eine ideale Wahl sei.

Online-Plattform: News und Trends aus einer Hand

Um auch in der Zeit bis zur Messe und darüber hinaus stets mit den Neuheiten der Aussteller und interessanten Branchen-Insights versorgt zu werden, arbeitet die Messe aktuell an einer digitalen Plattform für Aussteller und Besucher.

Weitere Informationen und Updates gibt es regelmäßig auf den Social Media-Kanälen, der Messe-Website und per Newsletter.