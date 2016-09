Brille & Co.: Komprimierte Messe mit kompetentem Angebot

Hoffnungsvolle Aussichten trotz geringer Besucher- und Austellerzahlen

Die Fachmesse Brille & Co. fand am 27. und 28. August 2016 in den Dortmunder Westfalenhallen statt. Den insgesamt 960 Besuchern präsentierten 69 Aus­steller eine vielfältige Auswahl an Brillenfassungen und Zubehör. „Das waren zwar deutlich weniger als auf der Vorjahresveranstaltung, das tat jedoch weder der Kompetenz noch der Stimmung auf Aussteller- wie Besucher­sei­­te Abbruch“, betont Ingo Lorscheid, Geschäftsführer der HVVplus GmbH, Köln. Mit rund 3.000 qm war etwa die Hälfte der Hallenfläche belegt. „Damit ist genügend Er­weite­rungs­po­tenzial für die nächste Brille & Co. am 21. und 22. Januar 2017 vor­han­den, da die Winter­veranstaltung traditionell wesentlich größer ist“, ergänzt Ingo Lorscheid.

Auf der Homepage http://www.brille-und-co.com findet sich neben weiterführenden Informationen auch die Downloadmöglichkeit für die Anmeldeunterlagen der nächsten Veranstaltung. „Für die kommende Brille & Co. liegen uns bereits zahlreiche Anfragen von neuen Ausstellern vor, auch weil der Termin günstig, eine Woche vor der Opti in München, liegt“, berichtet Messebereichsleiterin Annemie Erkelenz. Aus diesem Grund gehen die Veranstalter davon aus, dass die Halle 8 dann komplett belegt sein wird.