Brille & Co.: Neuer Termin im August 2021

Keine Brille & Co. im Januar 2021

Die Brille & Co im Januar 2021 wird verschoben. Ausschlaggebend ist die Verschärfung der geltenden Corona-Verordnungen und der bestehende Lockdown. Um eine gelungene Durchführung mit Blick auf die Gesundheit aller Beteiligten sowie deren geschäftlichen Erfolg zu ermöglichen, hat sich die Messe Dortmund in Absprache mit Partnern und Ausstellern für eine rechtzeitige Verschiebung der Brille & Co vom 23. und 24. Januar auf den 7. und 8. August 2021 entschieden.

In den letzten Wochen ist der Messe Dortmund ein erfolgreicher Messeneustart nach dem Lockdown gelungen. Zahlreiche Messen fanden statt. Ein detailliertes Hygieneschutzkonzept sorgte für die nötige Sicherheit, damit Aussteller wie Besucher sich entspannt auf den Event konzentrieren konnten. Auch die Vorbereitungen der Brille & Co 2021 waren in vollem Gange. 80% der Aussteller 2020 hatten bereits einen Stand im Januar gebucht und freuten sich auf den persönlichen Austausch und die Möglichkeit, Fachbesuchern einen kompakten Überblick der neusten Trends und Innovationen rund um die Augenoptik zu präsentieren.

Doch die aktuellen Beschlüsse sowie anhaltenden nationalen Reiserestriktionen und geltende Quarantäneregeln für Risikogebiete haben gezeigt, dass das Stattfinden der Brille & Co Anfang des Jahres nicht gewährleistet werden kann. Denn gerade in diesen Zeiten benötigen direkt involvierte Akteure wie Aussteller, Besucher, Dienstleister sowie Veranstalter mehr Zeit und allem voran mehr Planungssicherheit denn je. Daher hat sich die Messe Dortmund, in Abstimmung mit Partnern und Ausstellern, für eine Verschiebung der Messe in den August entschieden.

Der Termin am 7. und 8. August 2021 gewährleiste zum einen den bestmöglichen Gesundheitsschutz für Aussteller und Besucher sowie zum anderen auch mehr Planungssicherheit in unsicheren Zeiten.