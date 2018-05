Brille & Co.: Termin 2019

Fachmesse findet nur noch im Januar statt

Die nächste Brille & Co. findet am 19. und 20. Januar 2019 in Halle 8 der Dortmunder Westfalenhallen statt.

Anders als in den vergangenen Jahren findet die Messe 2019 nur im Januar statt.

Weitere Informationen auf http://www.brille-und-co.com .