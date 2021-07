Brille24: Aktion zur Neukundengewinnung mit Tchibo

Angebot zur Digital-Arbeitsplatzbrille lädt zum Augenoptikerbesuch ein

Brille24 nutzt ein zeitlich befristetes Partnerangebot mit Tchibo, um zahlreiche Neukunden in die Geschäfte seiner Partneroptiker zu führen. Im Fokus stehen ein Vorteilsangebot für die Digital-Arbeitsplatzbrille von Brille24 und ein kostenloser Sehtest. Vom 13.07. bis 31.08.2021 können Tchibo-Kunden diese Bildschirm-Arbeitsplatzbrille mit Blaulichtfilter in individueller Sehstärke über eine exklusive Kooperationsseite von Tchibo & Brille24 mit Augenoptikersuche oder direkt bei den Partneroptikern von Brille24 erwerben.

Tchibo-Reichweite im Print- und Online-Bereich soll es richten

Die Aktion wird mit einer „enormen Reichweite“ angekündigt, die möglichst viele Neukunden in die Geschäfte der Augenoptiker lenken soll: In der ersten Werbewoche werden mit einer Newsletter-Aktion zunächst exklusiv die 2 Mio. Tchibo Card-Abonnenten angesprochen. Darauffolgend erhalten alle weiteren knapp 2 Mio. Tchibo-Kunden einen Newsletter, parallel wird das Angebot von Brille24 zudem im Tchibo-Filialmagazin platziert, das in den mehr als 500 Filialen ausliegt; dort hat die Aktion zudem durch verschiedene POS-Materialien eine sehr hohe Präsenz.

Auch über den eigentlichen Aktionszeitraum hinaus werde die reichweitenstarke Kampagne eine nachhaltige Wirkung für die Partneroptiker von Brille24 entfalten, heißt es in der Meldung dazu.