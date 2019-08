Brille24: Auszeichnung als „Preis-Champion 2019“

Kundenpreis für exzellentes Preiserlebnis von ServiceValue und Die Welt

Brille24 belegt einen Spitzenplatz in Deutschlands größtem Ranking zur Kundenbegeisterung und erhält damit die Auszeichnung als „Preis-Champion 2019“. Die Rangliste basiert auf mehr als 900.000 Kundenurteilen zu 2.580 Unternehmen aus 254 Branchen. Erstellt wurde das Ranking von der überregionalen Tageszeitung Die Welt sowie der Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue. Die Preisverleihung findet am 9. September 2019 in Köln statt.

Mit einer Bewertung von 56,8 % sicherte sich Brille24, das seit Frühjahr 2019 zum internationalen Essilor-Konzern gehört, einen Platz in der branchenübergreifenden Spitzengruppe der 400 bestplatzierten Marken. Gleichzeitig führt das Unternehmen mit diesem Ergebnis die Gruppe der neun bewerteten Onlineoptiker an. Die Bewertung von Brille24 liegt dabei rund zehn Punkte über dem Branchendurchschnitt von 46,9 %.

„Es ist das erklärte Ziel unserer Unternehmensgruppe, den Menschen weltweit einen einfachen und bezahlbaren Zugang zu gutem Sehen zu ermöglichen. Dazu gehört eine gesunde und faire Preisstruktur“, sagt Johannes Korves, Geschäftsführer der Brille24 GmbH. „Die Auszeichnung als ‚Preis-Champion 2019’ hat deshalb einen besonderen Wert für uns, zumal sie unmittelbar auf die Beurteilungen unserer Kunden zurückgeht.“