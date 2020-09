Brillen als Schutz vor Corona-Infektion?

Chinesische Studie sieht Zusammenhang

Wie das Ärzteblatt online berichtet, hat eine chinesische Studie den Zusammenhang zwischen an COVID-19 erkrankten Personen und Brillenträgern untersucht. Das Ergebnis: Die Vermutung liege nahe, dass Brillenträger ein geringeres Risiko haben, an SARS-CoV-2 zu erkranken, da sie sich seltener in die Augen fassen und Aerosole oder Tröpfchen durch die Brille nicht so leicht an die Augen kommen.

Dass die Bindehaut ein möglicher Eintrittsort für Viren ist, ist bekannt. In der Tränenflüssigkeit von an SARS-CoV-2 Erkrankten wurden laut verschiedener Studien bereits die Coronaviren nachgewiesen.

Der Untersuchung vorausgegangen war die Beobachtung von chinesischen Ärzten, dass sich verhältnismäßig wenige Brillenträger unter den an COVID-19 erkrankten Patienten befanden. Genannt wird die Universitätsklinik in Nanchang in der Provinz Jiangxi mit einem Anteil von nur rund 6 Brillenträgern pro 100 Erkrankter. Weil in China der Anteil der Kurzsichtigen besonders hoch ist, und darunter sehr viele Brillenträger sind, gingen die Ärzte der Frage nach, ob die Brille eine Barriere für die Coronaviren darstellt und dem Träger einen Schutz bietet.

Das Ärzteblatt sieht das Ergebnis der Studie jedoch kritisch. So seien die Beobachtungen, die das Team um Yiping Wei im Fachjournal JAMA Ophthalmology vorstellt, kein direkter Beweis. Gründe sind u.a., dass statt der im Abstract genannten 5,8% Anteil an Brillenträgern der Wert auf 10,9% korrigiert werden müsse, da sich die knapp 6% auf die Personen bezogen, die nach eigenen Angaben ihre Brille länger als acht Stunden am Tag trugen. Auch Schutzmaßnahmen wie Mund-Nasen-Schutz und räumliche Distanz wurden bei der Untersuchung nicht berücksichtigt, da die chinesische Studie am Anfang der Corona-Pandemie durchgeführt wurde, als diese Maßnahmen noch nicht so weit verbreitet waren.