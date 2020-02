Brillen-Mosqua: Achte Brillen-Sammlung gesartet

Spenden gehen nach Afrika

Das Ludwigsburger Augenoptikunternehmen Brillen-Mosqua startet ab sofort die achte Brillen-Spenden-Aktion für Bedürftige. „Dieses Jahr unterstützen wir die Aktion „Brillen Weltweit“ und stellen die bei der jetzt startenden Aktion gesammelten Brillen den Initiatoren von „Brillen Weltweit“ zur Verfügung. Uns hat die professionelle Organisationsstruktur und der transparente Transport und die zuverlässige und kostenfreie Auslieferung an Bedürftige weltweit überzeugt,“ erklärt Markus Stammberger, geschäftsführender Gesellschafter des Optikunternehmens. Die Brillen, die dieses Jahr gespendet werden, werden in verschiedene Regionen nach Afrika geliefert. Bei der Brillen-Sammlung 2019 kamen über 12000 Brillen zusammen, die die Menschen und Unternehmen in der ganzen Region und zum Teil aus ganz Deutschland gespendet haben.

„Mittlerweile ist unsere Brillen-Spenden-Aktion weit über den Kreis Ludwigsburg hinaus und sogar deutschlandweit bekannt und hilft Menschen, in sehr schwierigen persönlichen Lagen, ein riesiges „Mehr“ an Lebensqualität zu erlangen. Wir freuen uns jedes Jahr über viele positive Rückmeldungen aus den Regionen, für die wir sammeln,“ ist Bietigheim-Bissingens Oberbürgermeister Jürgen Kessing als Schirmherr der Charity-Aktion von dieser überzeug. Kessing ist bereits das achte Mal Schirmherr der Aktion von Markus Stammberger und seinem Unternehmen Brillen-Mosqua.

Unternehmen und Privatpersonen in der gesamten Region und in ganz Deutschland sind wieder aufgerufen, nicht mehr benötigte Sehhilfen bei Brillen-Mosqua abzugeben. Jeder Spender und jede Spenderin erhält einmalig als Dankeschön für die Unterstützung einen Gutschein über 25 Euro inklusive einer kostenlosen DNEye-Scanner-Augenanalyse, einem kostenlosen 3-D-Sehtest und einer kostenlosen Augeninnendruckmessung.