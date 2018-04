Brillen-Mosqua: Große Brillen-Spenden-Aktion gestartet

Sammelaktion für Ungarn

Bereits zum sechsten Mal startet der Ludwigsburger Optiker Markus Stammberger mit seinem Unternehmen eine große Brillen-Spenden-Aktion.

Schirmherr ist, wie bei allen voran gegangenen Spendenaktionen, der Oberbürgermeister von Stammbergers Heimatstadt Bietigheim-Bissingen.

„Ich freue mich, dass Jürgen Kessing auch in diesem Jahr direkt seine Schirmherrschaft zugesagt hat,“ freut sich Stammberger über die erneute Unterstützung durch OB Kessing. Im vergangenen Jahr wurden die Brillen für das afrikanische Land Eritrea gesammelt. Dieses Jahr geht die Hilfslieferung an ungarische Kinder- und Sozialheime in der Partnerstadt Szekszard und Umgebung. „Der Bedarf an Sehhilfen ist in den dortigen Kinder- und Sozialheimen enorm. Auch dieses Jahr hoffen Jürgen Kessing und ich auf die große Spenenbereitschaft der Menschen in unserer Region,“ erklärt Markus Stammberger seinen Entschluss in diesem Jahr wieder für die ungrische Stadt zu sammeln. „Eine passende Sehhilfe, die sich leider nicht jeder leisten kann, bedeutet ein riesiges "Mehr " an Lebensqualität und darin liegt unser Ansatz, die sehr erfolgreiche und mittlerweile deutschlandweit bekannte Spendenaktion fortzusetzen,“ ergänzt Oberbürgermeister Kessing. Im letzten Jahr konnte der Ludwigsburger Optiker bekannte Persönlichkeiten unter den Brillenspendern begrüßen. Unter anderen unterstützte PUR-Sänger Hartmut Engler die Charity-Aktion. Auch der Porschebetriebsratschef Uwe Hück war mit von der Partie.

„Ich zähle in diesem Jahr auch wieder auf die Presse, die uns bei allen vorangegangenen Spenden-Aktionen wunderbar unterstützt hat und die unsere Sammelaktion in der ganzen Region bekannt gemacht hat“, hofft Stammberger auch 2018 auf die große Unterstützungen der Medien. Bei der letzten Aktion im Jahr 2017 kamen über 10000 Brillen zusammen. Stammberger und Kessing hoffen auf ein ähnliches Ergebnis in diesem Jahr.