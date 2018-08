Brillen-Mosqua Ludwigsburg: 8. Charity-Sitzbank gespendet

Bank offiziell an OB Kessing übergeben

Der Ludwigsburger Optiker Markus Stammberger und sein Unternehmen Brillen-Mosqua haben die achte Charitybank an Oberbürgermeister Jürgen Kessing übergeben.

Die neu eingeweihte Bank steht auf dem Aussichtspunkt Lug-Plattform mit einem herrlichen Blick über Bietigheim-Bissingen, Ludwigsburg bis hin nach Stuttgart.

Jürgen Kessing bedankt sich für die erneute Bankspende: „Markus Stammberger zeigt ein weiteres Mal, dass ihm viel an seiner Heimatstadt liegt. Wir freuen uns sehr über sein immer wiederkehrendes Engagement.“

„Ein Teil des Kaufpreises geht an eine soziale Einrichtung in der Stadt, in der die Bank steht. Dieses Mal geht die Überweisung an den Tafelladen Bietigheim-Bissingen,“ erklärt Stammberger die Gemeinnützigkeit der Spende seines Unternehmens. Die Bank ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl, wiegt knapp 300 Kilogramm und hat einen Wert von etwa 3000€.

Die Bankspende ist Teil eines Charityprojekts, dass die Gebrüder Eckert aus Markgröningen ins Leben gerufen haben.