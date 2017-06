Brillen-Mosqua: PUR-Sänger unterstützt Brillen-Spenden-Aktion

Hartmut Engler übergibt Spenden-Brillen

Für die 5. große Brillen-Spenden-Aktion haben sich Brillen-Mosqua Chef Markus Stammberger und Bietigheim-Bissingens Oberbürgermeister Jürgen Kessing prominente Unterstützung gesucht. PUR Sänger Hartmut Engler unterstützt die Spenden-Aktion des Ludwigsburger Augenoptikers: „ Fast jeder hat zu Hause einige nicht mehr getragene Brillen in der Schublade, auch ich. Diese spende ich gerne für so eine gute Sache,“ sagt Engler.

„Wir alle drei leben in Bietigheim-Bissingen und so hat sich der Kontakt zu Hartmut Engler ergeben und er hat sofort seine Unterstützung zugesagt,“ freut sich Markus Stammberger. Mittlerweile sammelt das Ludwigsburger Unternehmen das fünfte Mal Brillen für Bedürftige. „Der Bedarf ist riesig. Die letzten vier Aktionen führten wir für unsere ungarische Partnerstadt Szekszard durch. Dieses Mal treten die Brillen eine viel weitere Reise an. Es geht nach Eritrea in Afrika. Auch dort fehlt es massiv an passenden Sehhilfen,“ berichtet Oberbürgermeister Jürgen Kessing. „Es ist ein riesiges „Mehr“ an Lebensqualität, wenn man gut sehend durchs Leben gehen darf. Wir wollen möglichst vielen Menschen in Eritrea dieses erhebliche „Mehr“ an Lebensqualität und -freude verschaffen, dazu brauchen wir Brillen“ sagt Stammberger und hofft zusammen mit Hartmut Engler und Jürgen Kessing auf eine sehr große Hilfsbereitschaft in der Region.

Bei den bisherigen Sammelaktionen kamen insgesamt etwa 15000 Brillen zusammen.