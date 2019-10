Brillen-Mosqua: Rekord-Spenden-Aktion

Über 12.000 Brillen für den guten Zweck gesammelt

Das Ludwigsburger Augenoptikunternehmen Brillen-Mosqua hat in diesem Jahr von März bis Ende August seine siebte Brillen-Spenden-Aktion durchgeführt. Insgesamt wurden über 12.000 Brillen gesammelt, die nun auf dem Weg zu Bedürftigen in Ungarn sind.

„Wir sind absolut begeistert von diesem Ergebnis und der enormen Unterstützung aus der ganzen Region und zum Teil aus ganz Deutschland,“ äußert sich Markus Stammberger, Initiator der Brillen-Sammlung und geschäftsführender Gesellschafter von Brillen-Mosqua Ludwigsburg. Vor einem Jahr waren es etwa 10.000 Spendenbrillen, die zusammenkamen.

Insgesamt wurden bisher etwa 60.000 Brillen bei allen Mosqua-Charityaktionen gesammelt.

Die gesammelten Sehhilfen sind bereits auf den Weg in die Region in und um Szekszárd und gehen dort in Kinder- und Sozialheime.

In diesem Jahr konnte auch ein derart gutes Ergebnis erzielt werden, weil Stammberger und Kessing einige große Firmen und eine Behörde mit ins Boot nahmen. So wurden zum Beispiel bei der Dürr AG, bei Olymp Hemden oder bei Valeo und im Landratsamt interne Brillen-Spenden-Aktionen für die Spendenaktion gestartet. Dafür stellte Markus Stammberger eigens für diesen Zweck angefertigte Sammelboxen in den Unternehmen auf.