Brillen-Mosqua: Siebte Brillen-Spenden-Aktion gestartet

Schirmherr ist erneut Bietigheim-Bissingens OB Jürgen Kessing

Nach sechs erfolgreichen Brillen-Spenden-Aktionen startet das Ludwigsburger Augenoptikerunternehmen Brillen-Mosqua jetzt seine siebte Sammelaktion, die bis 31. August 2019 läuft. Als Dankeschön erhält jede Spenderin und jeder Spender für seine Brillen-Spende einmalig einen Gutschein über 25 Euro inklusive einer gratis DNEye-Augenanalyse und einem gratis 3-D- Sehtest, zusätzlich gibt es eine kostenlose Augeninnendruckmessung.

Die Brillen aus der jetzt startenden Spendenaktion gehen im Herbst wieder an ungarische Kinder- und Sozialheime und an weitere Bedürftige in und um Szekszard, der Partnerstadt von Bietigheim-Bissingen und nach Afrika. Bietigheim-Bissingen ist die Heimatstadt von Brillen-Mosqua-Chef Markus Stammberger, der sich sehr darüber freut, dass Bietigheim-Bissingens Oberbürgermeister Jürgen Kessing zum siebten Mal die Schirmherrschaft übernimmt. „Auf Jürgen Kessing ist einfach Verlass, er hat seine erneute Unterstützung sofort zugesagt,“ sagt Stammberger.

Mittlerweile ist die Brillensammlung von Brillen-Mosqua in ganz Deutschland bekannt. Auch weil teils sehr prominente Brillen-Spender wie PUR-Sänger Hartmut Engler, Ex-Porsche-Chef Dr. Wendelin Wiedeking, der ehemalige Porsche-Betriebsratsvorsitzende Uwe Hück, der Bundestagsabgeordnete Eberhard Gienger oder manch weiterer Prominenter aus Politik, Wirtschaft und Sport die Charity-Aktion von Brillen-Mosqua unterstützt haben.

Markus Stammberger, sein Team und der Schirherr OB Jürgen Kessing hoffen dieses Jahr wieder auf eine große Spendenbereitschaft in der Region und im ganzen Land. „Nur so wird auch unsere Brillen-Spenden-Aktion 2019 wieder ein voller Erfolg“, sagt Oberbürgermeister Kessing und ergänzt: „Ich bin mir sicher, dass wir wieder sehr viele Kartons mit gespendeten, nicht mehr getragenen Brillen verschicken dürfen.“