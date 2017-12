Brillen-Mosqua: Spende an Lernstiftung Hück

Weihnachtsscheck geht an Stiftung des Porsche-Betriebsratschefs

Es ist Tradition bei Brillen-Mosqua Ludwigsburg zu Weihnachten eine soziale Einrichtung oder Organisation zu unterstützen.

In diesem Jahr geht der Spendenscheck an die Lernstiftung Hück, die der Porsche Betriebsratschef Uwe Hück gegründet hat, um Kinder und Jugendliche auf Ihrem Weg ins Leben zu begleiten und zu unterstützen.

„Eine sehr gute Sache, die Uwe Hück hier auf die Beine gestellt hat. Was gibt es wichtigeres, als Kinder und junge Erwachsene bei Ihrem, häufig nicht einfachen, Start ins Leben zu unterstützen. Da ist unser Weihnachtsscheck 2017 bestens platziert,“ sagt der geschäftsführende Gesellschafter von Brillen-Mosqua, Markus Stammberger zu seinem Engagement für die Lernstiftung Hück.

Uwe Hück bedankt sich für die finanzielle Unterstützung von Brillen-Mosqua und freut sich, mit dem Geld denen helfen zu können, die es im Leben nicht so gut und einfach haben.