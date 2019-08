Brillen-Profi: Azubi-Gipfeltreffen

Kommunikation auf 1.652 Metern

Auf über 1.600 Metern ist das Azubi-Gipfeltreffen der Einkaufsgemeinschaft Brillen-Profi in den Bergen über Garmisch-Partenkirchen jedes Jahr das höchste Fachseminar für den Branchennachwuchs. In den zwei Tagen Ende Juli galt sowohl im Seminarraum als auch am Berg das Motto: „Kommunikation ist alles!“.

Im theoretischen Teil stand der Kunde im Mittelpunkt – von der Begrüßung über die Beratung und den Verkauf bis zur Verabschiedung. Die Azubis – vorwiegend im 1. und 2. Lehrjahr – erhielten dabei auch Tipps für die präzise Kommunikation im persönlichen Gespräch oder am Telefon. Ebenso gab es ein paar Kniffe, um Smalltalk gekonnt zu meistern. Im ganz persönlichen Blick auf sich selbst, lernten die Augenoptiker in spe zudem eigene Ziele zu definieren und wie sie diese erreichen können.

Höhepunkt des Azubi-Gipfeltreffens war der Kletter-Parcours auf über 2.000 Meter. Das Durchsteigen und Abseilen von Felswänden sorgte während und vor allem danach für jede Menge Kommunikation bei den Azubis sowie bleibende Erinnerungen.