Brillen Profi: Bilanz nach 2 Jahren Brillenprofi Pro

Mehr Teilnehmer, mehr Umsatz, mehr Bonus

Seit genau zwei Jahren ist Brillen-Profi Pro auf dem Markt. Mit der Leistungsoffensive können sich engagierte Brillen-Profis durch den konzentrierten Einsatz von Private Label vom Wettbewerb abgrenzen und von exklusiven Einkaufsvorteilen profitieren: Bei den Pro-Tagen Ende Juni in Würzburg wurde Bilanz gezogen.

Brillen-Profi, mit rund 1.850 Mitgliedern die stärkste Verbundgruppe in der Augenoptik, wächst seit Jahren kontinuierlich und stabil. Im Jahr 2018 stieg der Gesamtumsatz um 2,5 % – gemessen am Einkaufsvolumen aller Mitglieder bei den gelisteten Industriepartnern. Eine Gruppe daraus sticht aber besonders hervor – die der Pro-Teilnehmer. Das Umsatz-Plus liegt hier bei satten 4 %.

Aktuell nutzen 175 Teilnehmer das Pro-Paket, die ihren Fokus auf Exklusivmarken in den Bereichen Brillenglas, Fassungen sowie Kontaktlinsen und Pflegemitteln richten. Das schlägt sich in den Umsatzzahlen bei den Eigenmarken von Brillen-Profi nieder: 2018 wurde ein beeindruckendes Wachstum von 35 % erwirtschaftet. Zum Vergleich: 2017 lag das Umsatz-Plus bei Private Label schon bei 24 %.

Brillen Profi Pro ist als Konditions- und Dienstleistungspaket konzipiert, das die Teilnehmer bei einem Jahresumsatz ab 6.000 Euro mit einer Bonus-Rückvergütung in mehreren Stufen belohnt. In den bisher zwei geleisteten Ausschüttungen für das jeweilige Jahr (2017 und 2018) wurden insgesamt 201.300 Euro an die bonusberechtigten Pro-Teilnehmer ausgezahlt.

Prognose 2019: Zum Jahresanfang wurde ein neuer Pro-Baustein eingeführt – der Wachstums-Bonus. Damit wird die positive Entwicklung in den jeweiligen Produktgruppen der Exklusivmarken zusätzlich berücksichtigt und in Form von Ausschüttungen und Gutschriften belohnt. Nach derzeitiger Schätzung können die bonusberechtigten Pro-Teilnehmer für das Geschäftsjahr 2019 mit einer noch höheren Bonus-Rückvergütung rechnen.