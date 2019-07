Brillen Profi: Kollaboration mit Copenhagen Specs

Zweite Auflage der Messe am 5. und 6. Oktober 2019

Brillen-Profi und Copenhagen Specs Berlin behalten Zusammenarbeit bei, um unabhängige Brillen zu fördern und zu unterstützen.

Copenhagen Specs in Berlin ist eine unabhängige Brillen-Messe, die zum zweiten Mal die Brillen-Industrie am 5.-6. Oktober 2019 in Arena Berlin willkommen heißt. Das Konzept der Brillen-Messe basiert auf der erfolgreichen Brillen-Messe in Kopenhagen, Copenhagen Specs, welches vor 6 Jahren gegründet wurde. Kleine Stände mit simplem Stil, maximieren den Fokus auf die Produkte.

Gerhard Langseder, Geschäftsführer von Brillen-Profi: „Copenhagen Specs in Berlin bietet ein Messekonzept, dass man in Deutschland bis dato so nicht gekannt hat. Umso beeindruckender war die Premiere im vergangenen Jahr, die mit einem ausgewogenen Mix an modernen Marken und einer freundlichen Atmosphäre punktete. Klar, dass wir die Neuauflage im Oktober unterstützen werden.”

Morten Gammelmark, Gründer und Geschäftsführer von Copenhagen Specs in Berlin: “Ich bin sehr froh, dass Brillen-Profi wieder beschlossen hat, Copenhagen Specs in Berlin als einen aktiven Teil, deren Konzeptes zu nutzen. Beide Unternehmen arbeiten dafür unabhängig, bemerkenswert und speziell in der Brillen-Industrie zu sein. Für mich ist es sehr natürlich, dass wir immer noch zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen.”