Brillen Rottler: Top 100 Optiker 2020/2021

Auszeichnung zum achten Mal erhalten

Anfang Februar 2020 zeichnete der beliebte deutsche Schauspieler und Sänger Uwe Ochsenknecht als Schirmherr die Gewinner des Wettbewerbs „TOP 100 Optiker 2020/2021“ aus und überreichte anlässlich der feierlichen Gala-Veranstaltung in Düsseldorf den strahlenden Preisträgern die Urkunden.

Rottler zählt erneut dazu und erhielt bereits zum achten Mal in Folge den Branchen-Oscar. „Wir freuen uns sehr, seit 2006 ununterbrochen als TOP 100 Optiker und Akustiker ausgezeichnet worden zu sein. Wir sehen es als Bestätigung unseres Anspruchs, jeden Kunden individuell glücklich zu machen“, sagte Rottler-Geschäftsführer Paul Rottler bei der Gala. Gemeinsam mit seiner Frau Caroline nahm er, stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Preis entgegen.

Die unabhängige Jury aus Wissenschaft und Marketing, repräsentiert durch das BGW Institut für innovative Marktforschung in Düsseldorf, zeichnet die inhabergeführten mittelständischen Augenoptikfachgeschäfte aus, die besonders kundenorientiert denken und handeln. Nach Meinung und Beobachtung führender Fachleute im Bereich Betriebswirtschaft und Marketing werden zukünftig vor allem diejenigen Augenoptikgeschäfte den Markt dominieren, deren Inhaberinnen und Inhaber sich als oberste Priorität die Zufriedenheit und Begeisterung ihrer Kunden zum Ziel gesetzt haben.

Um einen klaren, kritischen aber auch fairen Vergleich für die Unternehmen zu schaffen, hat das BGW Institut einen umfangreichen Fragenkatalog erarbeitet, mit dem die jeweiligen Bewerber ihre Leistungsfähigkeit und ihre absolute Kundenorientierung darstellen müssen. Anhand dieses 17-seitigen Fragebogens, zahlreicher Geschäftsbesichtigungen und aufwändiger Testkäufe, ist es dem betriebswirtschaftlich- und marketingorientierten Team auch in diesem Jahr gelungen, die 100 besten Augenoptiker in Deutschland zu ermitteln.

In der Auszeichnung sieht Rottler auch eine erneute Selbstverpflichtung, den hohen Standard, der die wiederholte Wahl zum Top 100 Optiker begründet, aufrechtzuerhalten und sogar noch weiter auszubauen.