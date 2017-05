Brillen.de: Erster Brillen-Spartarif vorgestellt

Der Paukenschlag der traditionellen Augenoptiker

Gemeinsam mit 650 lokalen Partneroptikern in Deutschland überrascht Brillen.de die Branche mit einem neuen, revolutionären Produkt. Der Brillen-Spartarif ist die Flatrate für die Brille. Beim Abschluss eines 24-Monats-Vertrags erhalten Brillenträger zu einem monatlich kleinen Betrag den Zugang zum gesamten Brillen.de-Sortiment und sofort volle Leistung. Ein Modell mit Gleitsichtgläsern ist bereits für 14 € im Monat erhältlich, mit Einstärkengläsern schon für 6,50 €. Es gibt keine Aufpreise: Extradünne Gläser, Tönungen, Prismen, Superentspiegelung, Titanfassung sind im Brillen-Spartarif enthalten. Der Vertrag endet nach Ablauf der Laufzeit automatisch.

Brillen.de als erster Hybridoptiker deutschlandweit geht mit diesem Angebot revolutionäre Wege in der Branche. „Wir wollen uns von unseren Wettbewerbern abheben. Schon unser Geschäftsmodell ist einzigartig, da war es nur eine Frage der Zeit, bis wir ein Produkt auf den Markt bringen, das es so noch nie gegeben hat“, erklärt Matthias Kamppeter, Vorstandsvorsitzender und Gründer von brillen.de, seine Motivation. „Ich bin gespannt auf die Meinung unserer Kunden und das Feedback der Partneroptiker. Der Markt ist ständig in Bewegung, also müssen wir das auch sein“, ergänzt Volker Grahl, Vorstand Marktentwicklung bei Brillen.de.