brillen.de: Filialnetz wird weiter ausgebaut

200 eigene Filialen bis Ende 2022 geplant

Die Super Vista AG, Inhaberin der Marke “brillen.de”, baut ihr Netz aus eigenen Filialen bundesweit zügig aus. Alleine im Jahr 2020 hat das Unternehmen bis heute mehr als 60 Filialen eröffnet: Weitere 10 stehen kurz vor der Eröffnung. Bis Ende 2022 soll das Filialnetz auf 200 anwachsen. Für die Expansion werden jetzt und in Zukunft mehr als 100 Optikermeister gesucht.

Seit der Gründung im Jahr 2012 hat sich das einstige Start-up-Unternehmen stark vergrößert. Über 1.600 Partner-Optiker haben sich mittlerweile weltweit brillen.de angeschlossen, alleine 600 davon in Deutschland. Daneben eröffnet das Unternehmen auch eigene Filialen an Standorten in Deutschland, an denen die Kundennachfrage sehr hoch und die Partner-Optiker überbucht sind.

„In Deutschland gilt in der Augenoptik eine verbindliche Meisterpräsenz und zwar streng für jedes einzelne Geschäft”, erklärt Vorstandsmitglied und CSO Volker Grahl und führt weiter aus: „Deshalb suchen wir kurz- und mittelfristig noch mindestens 100 Augenoptik-Meister, um unsere Ziele zu erreichen. Die Augenoptik ist sicherlich eine der wenigen Branchen, in der trotz der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nahezu Vollbeschäftigung herrscht.“