Brillen.de: Neue Kooperation ab 15. Februar

“Neue Brillen für Deutschland” in der Lidl-Plus-App

Brillen.de finden Kunden ab dem 15. Februar auch in der Lidl-Plus-App. Nutzer der App erhalten einen individuellen Gutscheincode, mit dem sie zusätzlich sparen können.

Volker Grahl, Vorstandsmitglied der SuperVista AG: „Wir freuen uns über diese Einbindung unserer Produkte in der Lidl-Plus-App, weil beide Unternehmen für ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und hohe Qualität stehen - und damit das besondere Angebot für die Kunden sehr glaubwürdig ist. Wir möchten Brillen in hervorragender Qualität für alle erschwinglich machen. Und hierfür ist Lidl mit der Lidl-Plus-App der perfekte Handelspartner."

Kunden erhalten in der Lidl-Plus-App einen persönlichen Gutscheincode und gelangen über die App auf eine Website von Brillen.de, auf der sie einen Termin bei einem der brillen.de-Optiker oder in einer Filiale in ihrer Nähe buchen können. Dank der Terminbuchung kann zudem gewährleistet werden, dass die Corona-Maßnahmen immer eingehalten werden.