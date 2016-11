Brillen.de: Personelle Verstärkung

Sang Tanzer erweitert als neuer Chief of Marketing den Vorstand

Brillen.de erweitert den Vorstand um einen erfahrenen Marketingexperten und Branchenprofi: Sang Tanzer verantwortet ab sofort als Chief of Marketing (CMO) die gesamte Markenführung und –entwicklung des in Wildau ansässigen Unternehmens. Damit holt sich Brillen.de den ehemaligen Director Advertising/PR und Verantwortlichen des gesamten europaweiten Neukundengeschäfts des Kontaktlinsen Versandhändlers Lenspirit.de aus Leipzig ins Boot. „Mit Sang Tanzer hat Brillen.de einen der erfahrensten Marketingstrategen der Branche gewonnen“, freut sich Firmengründer Matthias Kamppeter.

Sang Tanzer sagt begeistert über seine neue Aufgabe: „Das gab es so noch nie. Ein Onlineunternehmen verbündet sich mit dem traditionellen Einzelhandel vor Ort. Genau das ist die kommunikative Herausforderung“, so der 40-jährige Manager. „Es geht nicht ausschließlich um die Schärfung des Markenprofils, sondern um die Sichtbarmachung dieses neuen Geschäftsmodells. Die Optikerbranche schaut auf Brillen.de, denn unser innovatives Verkaufskonzept revolutioniert aktuell den gesamten Einzelhandel in der Optikerbranche.“

Durch seine vorherigen Tätigkeiten als Head of Media Sales und Head of Performance Marketing bei Lenspirit.de bringt der Leipziger jahrelange Erfahrungen in den Bereichen B2Bund B2C-Kommunikation sowie umfangreiche Kenntnisse über die deutsche Medienlandschaft mit. Im Vorfeld war der Marketingexperte als Mediaplaner bei der Unister GmbH und als Head of Marketing bei dem Onlineshop Lunoa tätig.

Eine der ersten Aufgaben von Sang Tanzer war der Aufbau eines Kompetenzteams, um für die ehrgeizigen Ziele der kommenden Jahre gerüstet zu sein: Manuel Bartsch ist seit dem 1. November 2016 Director of Performance und Mirko Schmidt unterstützt seit dem 15. November 2016 Brillen.de als Brand Manager.