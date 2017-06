Brillen.de: Start-up ist erwachsen geworden

70 Mio. € Jahresumsatz, 650 Partneroptiker, 80 Mitarbeiter

Brillen.de feiert Geburtstag. Seit fünf Jahren gibt es den Hybridoptiker mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell. Mittlerweile ist das ehemalige Startup-Unternehmen erwachsen geworden und hat sich fest in der Brillenbranche etabliert. 70 Mio. € Jahresumsatz in 2016, 650 Partneroptiker und 80 Mitarbeiter sprechen für sich. „Wir sind unglaublich stolz auf die erfolgreiche Unternehmensentwicklung und was aus unserer Gründungsidee heute geworden ist“, erklärt Matthias Kamppeter, Augenoptiker und Gründer von Brillen.de.

Die Zahl der Mitarbeiter ist seit der Gründung von 26 auf heute 80 gestiegen. Auch die Zahl der Partneroptiker stieg rasant an: von 72 Partneroptikern auf knapp 650 deutschlandweit. Von einem anfänglichen Umsatz von 1 Mio. € in 2013, stieg dieser in 2016 70 Mio.€ auf Rekordniveau. „Wir konnten bisher nicht nur jedes Jahr ein Plus im Betriebsergebnis verzeichnen, sondern auch der monatliche Umsatz je Optiker ist trotz wachsender Anzahl der Partneroptiker stetig gestiegen. Von anfänglichen 500 € Provision pro Monat, erhielt jeder Partneroptiker im vergangenen Jahr monatlich 3.800 €“, berichtet der Gründer.

„Um uns realistische Ziele für die Zukunft zu stecken, ist es wichtig, die bisherigen Erfolge richtig zu bewerten. So kommen wir bei der Zahl der Partneroptiker schon bald zu einer vollständigen bundesweiten Flächendeckung. Für die Zukunft geht es also vielmehr darum, den Ertrag pro Partneroptiker zu steigern. In 2017 visieren wir einen Jahresumsatz von 100 Mio. € an,“ erläutert Volker Grahl, Vorstand Marktentwicklung bei Brillen.de.

Ebenso steht in diesem Jahr der Bau eines eigenen Firmengebäudes in Königs Wusterhausen bei Berlin an. Um den Mitarbeitern ideale Arbeitsbedingungen zu ermöglichen, investiert Brillen.de mehrere Millionen Euro in den Neubau. Pünktlich zum 5-jährigen Jubiläum wird außerdem ein neues Produkt vorgestellt: Der Brillen-Spartarif. Beim Abschluss eines 24-Monats-Vertrags erhalten Brillenträger zu einem monatlich geringfügigen Betrag den Zugang zum gesamten Brillen.de-Sortiment und sofort volle Leistung. Damit will der Hybridoptiker deutschlandweit den Filialisten den Kampf ansagen.