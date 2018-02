BrillenWeltweit: Neue Ausstattung für soziales Projekt

Erstmals Brillen Sammelboxen in Karton und Metall

Lediglich 3% aller Brillen werden Wiederverwertet - 97% landen in der Restmülltonne. Aus diesem Grund hat es sich BrillenWeltweit zur Aufgabe gemacht, gezielt Brillen zu sammeln, diese dann in einer Integrationswerkstatt in Koblenz aufzuarbeiten und Sehbehinderten in der 3. Welt kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Nun stellte BrillenWeltweit auf der Brille & Co. in Dortmund neue Sammelboxen in Karton und Metall vor, die vom ZVA gefördert werden. Neben dem sozialen Aspekt, steigern die Boxen zusätzlich die Frequenz im Laden, dienen als Kundenbindungssystem und verdeutlichen das soziale Engagement des Augenoptikers.

Interessierte können die Sammelboxen unter http://www.brillenweltweit.de anfordern.

Mit einer einmaligen Schutzgebühr von 10 € wird die Sammelstelle auf den 4 Homepages aufgelistet. Der Betrieb erhält dann kostenlos 3 Sammelkartons sowie Tür Aufkleber zugesandt.

2017 hat Brillenweltweit ca. 500.000 Brillen angenommen und diese mit 32 Mitarbeitern verarbeitet und aufgearbeitet.

Brillenweltweit hat auch „Die Längste Brillenschlange der Welt“ 2017 für das Guinnessbuch der Rekorde errichtet.