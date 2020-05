Bunte Atemschutzmasken speziell für Augenoptiker

Design Studio aus Hamburg kreiert Schutzmasken mit stylishen Motiven

Für den „stilsicheren Auftritt im grauem Alltag“ hat das Hamburger Design Studio Rocktician eine Kollektion an bunten Atemschutzmasken kreiert. Die speziell für Augenoptiker gedachten Masken mit Motiven wie bunten Brillen, Sehtesttafeln oder Sprüchen („Optiker mit Herz“) sind "Made in Germany". Designt werden sie in Hamburg und in Bielefeld von Hand gefertigt.

Die Masken sind aus 100% recyceltem Polyester gefertigt und können laut Hersteller bei bis zu 95 Grad gereinigt werden. Erhältlich sind sie in 6er-Paketen im Online-Shop von Rocktician. Verdienen an den Schutz möchte man laut eigenen Angaben nichts: Der komplette Erlös geht an die Christoffel Blindenmission.