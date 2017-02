Carrera: Erneute Zusammenarbeit mit Jared Leto

Jared Leto bleibt Werbegesicht von Carrera

Carrera bestätigt den Schauspieler und Musiker Jared Leto als Star der Carrera Kampagne 2017. Die neue Kampagne ist der erste Schritt einer Zusammenarbeit, die im September 2017 mit der Einführung der Inspired by Jared Leto-Kollektion weiter vertieft wird.

Jared Leto verkörpert Carreras authentischen und innovativen Stil auf perfekte Weise – einen Stil, der seit 1956 synonym für herausragendes Design und qualitativ hochwertige Produkte ist.

„Die Marke Carrera zeichnet sich durch einen klassischen Look aus und besticht mit ihrem zeitlosen Charakter“, so Jared Leto.

„Wir sind wirklich begeistert von der Carrera-Kampagne 2017“, so Matteo Cuelli, Global Brand Director von Carrera. „Jared Leto verkörpert die Erfolgseinstellung und die Authentizität der Marke auf perfekte Weise und wir sind stolz, ihn mit an Bord zu haben.“